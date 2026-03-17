LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern wurden fünf junge Männer (1x 16, 2x 17, 2x 18) durch eine 23-Jährige gegen 18.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie das Kühlhaus eines Gasthofes in der Leinaer Straße beschmierten. Die Männer konnten noch vor Ort durch die Polizei festgestellt werden. Sie erhielten einen Platzverweis. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die Jugendlichen wurde eingeleitet. (ak)
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