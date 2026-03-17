Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Raub in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern betrat ein unbekannter Mann gegen 20.00 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Turnvater-Jahn-Straße. Im Kassenbereich forderte er unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes eine 25-jährige Mitarbeiterin auf, das in der Kasse befindliche Bargeld herauszugeben. Nach Erhalt von mehreren Hundert Euro verließ der Mann den Einkaufsmarkt in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich ca. 170 - 175 cm 30 - 40 Jahre schwarz gekleidet, schwarze Kapuze über den Kopf gezogen helle Hautfarbe, schlank und klein, keine Brille, deutsche Sprache ohne Auffälligkeiten Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen zu dem Raub oder Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Person machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0066907/2026 entgegengenommen. (ak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell