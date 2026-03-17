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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Raub in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern betrat ein unbekannter  Mann gegen 20.00 Uhr einen 
Einkaufsmarkt in der Turnvater-Jahn-Straße. Im Kassenbereich forderte
er unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes eine 25-jährige
Mitarbeiterin auf, das in der Kasse befindliche Bargeld 
herauszugeben. Nach Erhalt von mehreren Hundert Euro verließ der Mann
den Einkaufsmarkt in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt 
beschrieben werden:

    männlich
    ca. 170 - 175 cm
    30 - 40 Jahre
    schwarz gekleidet, schwarze Kapuze über den Kopf gezogen
    helle Hautfarbe, schlank und klein, keine Brille,
    deutsche Sprache ohne Auffälligkeiten

 
Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen zu dem Raub oder Zeugen, 
die Angaben zu der unbekannten Person machen können. Hinweise werden 
unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 
0066907/2026 entgegengenommen.
(ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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