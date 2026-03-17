PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

In den späten Stunden des gestrigen Abends führten Beamte der Gothaer Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Bahnhofstraße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. In der zweistündigen Kontrolle wurden drei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein 27-jähriger Fahrer eines Skoda durchfuhr den Bereich mit 102 km/h. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und Geldbußen erhoben. Studien ergaben, dass sich bei doppelter Geschwindigkeit der Bremsweg vervierfacht. Dies kann verheerende Folgen, besonders für sensible Gruppen an Verkehrsteilnehmern, nach sich ziehen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Sachschaden verursacht

    Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich in den frühen Stunden des gestrigen Tages, gegen 01.30 Uhr, widerrechtlich auf das Gelände eines Energieunternehmens in der Straße "Mittelfeld". Offenbar beabsichtigten der oder die Täter gewaltsam ein dort abgestelltes Fahrzeug zu öffnen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Zeugen nach Raubdelikten gesucht

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Freitag kam es gegen 13.20 Uhr in der Marktgasse zu einem versuchten Raub. Ein 13-Jähriger (deutsch) befand sich zu Fuß in der Karlstraße in Richtung Markt, als er offenbar plötzlich von zwei unbekannten Jugendlichen geschubst wurde. Im weiteren Verlauf wurde er in die Marktgasse gedrängt und nach Geld befragt. Der Junge konnte nur wenige Cent herausgeben. Einer der Täter schlug ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Weiterfahrt untersagt

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 32-jähriger Dacia-Fahrer wurde heute gegen 11.20 Uhr in der Eisenacher Landstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ak) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren