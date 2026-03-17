LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle
Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)
In den späten Stunden des gestrigen Abends führten Beamte der Gothaer Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Bahnhofstraße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. In der zweistündigen Kontrolle wurden drei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein 27-jähriger Fahrer eines Skoda durchfuhr den Bereich mit 102 km/h. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und Geldbußen erhoben. Studien ergaben, dass sich bei doppelter Geschwindigkeit der Bremsweg vervierfacht. Dies kann verheerende Folgen, besonders für sensible Gruppen an Verkehrsteilnehmern, nach sich ziehen. (jd)
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