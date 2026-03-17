LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Freitag kam es gegen 13.20 Uhr in der Marktgasse zu einem versuchten Raub. Ein 13-Jähriger (deutsch) befand sich zu Fuß in der Karlstraße in Richtung Markt, als er offenbar plötzlich von zwei unbekannten Jugendlichen geschubst wurde. Im weiteren Verlauf wurde er in die Marktgasse gedrängt und nach Geld befragt. Der Junge konnte nur wenige Cent herausgeben. Einer der Täter schlug ...

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