POL-KI: 260315.1 Kiel/Kronshagen: Entschärfung abgeschlossen
Kiel/Kronshagen (ots)
Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes entschärften heute ab 10.40 Uhr die in Kiel Suchsdorf aufgefundene Fliegerbombe. Die Polizei hob um 12.00 Uhr die Straßensperrungen auf, so dass alle betroffenen Menschen zurück in ihre Wohnungen können.
Die Entschärfung startete gegen 10:40 Uhr nachdem sichergestellt war, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhielt. Bis 10 Uhr mussten etwa 5446 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen haben. Es kam während der Entschärfung zu keinen Problemen, so dass diese um 12.00 Uhr beendet war.
Babette Weiß / Pressesprecherin Polizeidirektion Kiel
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