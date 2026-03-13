Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260313.1 Eckernförde: Jugendlicher nach Gewalttat verstorben - Polizei schaltet Hinweisportal frei - Belohnung ausgesetzt

Eckernförde (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Nachdem es am Abend des 11. März 2026 gegen 20:45 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Straße Sauersgang in Eckernförde gekommen war, bei der ein Jugendlicher verstarb, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen könnten einen wichtigen Beitrag zu den Ermittlungen leisten.

Daher ist ab sofort das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein freigeschaltet, auf dem unter folgendem Link Videos, Fotos und Hinweise hochgeladen werden können: https://sh.hinweisportal.de/.

Wir bitten insbesondere um Übermittlung von gefertigten Videos von dem Tatgeschehen. Hinweise können auch anonym geschehen. Telefonische Hinweise nimmt die Polizei auch unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Für Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des / der Tatbeteiligten führen, setzt die Staatsanwaltschaft Kiel eine Belohnung in Höhe von 5000 EUR aus.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

