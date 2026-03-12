Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260312.1 Eckernförde: Jugendlicher nach Gewalttat verstorben - Ermittlungen aufgenommen - Zeugen gesucht

Eckernförde (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Gestern Abend, 11. März 2026, kam es vor einem Supermarkt in der Straße Sauersgang in Eckernförde zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung unter mehreren Personen. Im Anschluss habe sich laut Zeugenaussagen ein Fahrzeug entfernt. Am Einsatzort stellen Polizeikräfte Blutanhaftungen fest. Personen befanden sich nicht mehr vor Ort. Kurze Zeit später trafen Einsatzkräfte in der Straße Schiefkoppel einen schwerverletzten Jugendlichen an. Sie leisteten Erste Hilfe und reanimierten den jungen Mann. Auf dem Weg ins Krankenhaus erlag der Jugendliche seinen Verletzungen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit diversen Streifenwagen nach dem beobachteten Fahrzeug und den Tatbeteiligten verlief bislang negativ.

Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel und die Staatsanwaltschaft Kiel haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe und die Umstände der Tat sind noch Bestandteil der Ermittlungen.

Weitere Erklärungen werden aufgrund der auf Hochtour laufenden Ermittlungen derzeit nicht abgegeben.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Kiel unter der Rufnummer 0431-160 33 33 zu melden.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell