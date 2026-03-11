Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260311.1 Kiel/Kronshagen: Sonntag Bombenentschärfung Kiel - Suchsdorf

Kiel/Kronshagen (ots)

Sonntag entschärft der Kampfmittelräumdienst in Kiel-Suchsdorf eine Fliegerbombe. 4.745 Personen aus 2.854 Haushalten in Kiel müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. In Kronshagen sind 187 Haushalte mit 701 Personen betroffen. Insgesamt liegen 988 Adresspunkte (inkl. Wirtschaftsgebäude und sonstige Gebäude) und 20 Kleingartenanlagen in dem Evakuierungsgebiet.

Bei Arbeiten eines zivilen Kampfmittelräumdienstes ergab sich ein Hinweis auf einen Bombenfund. Unter Zuhilfenahme von Luftbildern überprüften Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes den Hinweispunkt. Dabei stellten sie an dem benannten Punkt eine Bombe fest, welche entschärft werden muss.

Bei der zu entschärfenden Bombe handelt es sich um eine 250 kg schwere amerikanische Fliegerbombe mit Kopf- und Heckaufschlagzünder. Die Bombe muss vor Ort durch die Kampfmittelentschärfer unschädlich gemacht werden. Sie befindet sich aktuell in ca. 3 - 3,5 Meter Tiefe und liegt siedlungsnah in einer Grünfläche.

In einem gemeinsamen Gespräch legten Vertreterinnen und Vertreter des Kampfmittelräumdienstes, der Polizei, der Stadt Kiel, Gemeinde Kronshagen und weitere beteiligte Stellen fest, dass die Bombe am Sonntagvormittag entschärft wird. Bis 10:00 Uhr müssen alle Anwohnerinnen und Anwohner im auf der Karte gekennzeichneten Bereich ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Zur gleichen Zeit richtet die Polizei die Straßensperrungen ein.

Der Sperrradius beträgt etwa 1000 Meter um den Fundort. Von der Sperrung betroffen ist die Bundesstraße 76 Olof-Palme-Damm zwischen den Abfahrten Kiel Holsteinknoten und Steenbeker Weg. Der Steenbeker Weg ist zwischen der Abfahrt Bundesstraße 76 und der Projensdorfer Straße gesperrt kann jedoch in Richtung Eckernförder Straße befahren werden. Die Eckernförder Straße bleibt in beide Fahrtrichtungen befahrbar.

Der Bahnverkehr auf der Strecke Kiel - Eckernförde ist von der Sperrung nicht betroffen.

Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält, beginnen die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der Bombe. Angaben zur Dauer können nicht gemacht werden. Anwohnerinnen und Anwohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen und an Nahrung, Getränke und benötigte Medikamente denken.

Für diejenigen, die während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen können, stehen Räumlichkeiten ab 9 Uhr im Ernst-Barlach-Gymnasium, Charles-Roß-Ring 53, 24106 Kiel zur Verfügung.

Anwohnerinnen und Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen benötigen, werden gebeten, sich frühzeitig unter 0431 / 5905 555 beim Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr zu melden. Die Nummer ist am Freitag, 13. März von 8 Uhr bis 16 Uhr, am Samstag, 14. März von 10 Uhr bis 14 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr bis Einsatzende erreichbar.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kiel verteilen ab morgen mehrsprachige Handzettel an alle betroffenen Haushalte. Darüber hinaus wird die Bevölkerung über Warn-Apps informiert. Da erfahrungsgemäß nicht alle Betroffenen durch Medien und Handzettel erreicht werden, bitten wir darum, sich gegenseitig zu informieren. Insbesondere soll an die Menschen gedacht werden, die kein Deutsch sprechen. Weitere Informationen zur Entschärfung stellt die Stadt Kiel auf ihrer Homepage www.kiel.de/entschaerfung zur Verfügung.

Etwaige Fahrplanänderungen des ÖPNV teilt das betroffene Unternehmen auf ihrem Online-Auftritt (www.kvg-kiel.de) mit.

Die Polizei wird am Evakuierungstag in den Sozialen Medien über den Fortlauf des Einsatzes informieren. Die Facebook-Seite der Polizei Kiel und Plön ist unter http://t1p.de/pdkielfacebook abrufbar, der Twitter-Account lautet @SH_Polizei.

Eine Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel ist am Einsatztag unter der Rufnummer 0431-160-2010 erreichbar und befindet sich ab 9:00 Uhr an der Ersatzunterkunft. Pressevertreterinnen und -vertreter haben nach der Entschärfung die Möglichkeit, am Entschärfungsort O-Töne der Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zu erhalten.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell