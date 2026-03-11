Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260311.2 Kiel - Festnahme nach Raub eines PKW

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Montag (09.03.26) kam es in Kiel in der Preußerstraße zu einem Raub eines PKW. Polizeiliche Einsatzkräfte nahmen unmittelbar nach der Tat drei Personen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ eine Richterin des Amtsgerichts Kiel am Dienstag gegen zwei Tatverdächtige einen Untersuchungshaftbefehl.

Am Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr kam es im Parkhaus in der Preußerstraße zum Raub eines PKW. Zwei Männer mit polnischer Staatsbürgerschaft bedrängten eine Frau, welche gerade ihren PKW verlassen hatte. Die Männer schubsten die Frau und entrissen ihr den Autoschlüssel für ihr Fahrzeug. Dabei wurde die Frau am rechten Zeigefinger verletzt.

Nachdem die Männer ins Fahrzeug der Geschädigten gestiegen waren, öffnete diese den Kofferraum ihres Fahrzeuges, um noch Gegenstände aus dem Kofferraum zu sichern. Daraufhin fuhren die Männer mit geöffnetem Kofferraum aus dem Parkhaus und beschädigten dabei die Schranke. Nach Verlassen des Parkhauses ist eine 21- jährige Polin zu den beiden Tatverdächtigen ins Auto gestiegen. Einsatzkräfte des Polizeibezirksreviers konnten das Fahrzeug in Tatortnähe antreffen und die im Fahrzeug befindlichen Personen festnehmen.

Die festgenommenen polnischen Männer (28 und 32 Jahre) wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Kiel vorgeführt. Nachdem diese Haftbefehl erlassen hatte, kamen die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt. Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Das zuständige Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen.

Hanna Borgwardt / Staatsanwaltschaft Kiel Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

