Polizei Düren

POL-DN: Packstation aufgesprengt - Polizei sucht Zeugen

Titz (ots)

Zwischen Donnerstag (05.03.2026) und Freitag (06.03.2026) ist eine Packstation in der Heinrich-Gossen-Straße aufgesprengt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Packstation in der Zeit zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 07:00 Uhr, durch eine Explosion beschädigt. Durch die Detonation wurden insgesamt fünf Kassetten der Packstation geöffnet.

Ob sich zum Zeitpunkt der Explosion Pakete in den betroffenen Fächern befanden und ob diese entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heinrich-Gossen-Straße beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

