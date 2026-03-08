PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Zwei Männer können nach einer Unfallflucht gestellt werden

Vettweiß (ots)

Ein PKW fuhr am Samstagabend gegen 21:30 die L 33 aus Richtung Vettweiß kommend Richtung Nideggen. Am Kreisverkehr vor Froitzheim (B 56N) überquerte der PKW den Kreisverkehr geradeaus über die Grünfläche und kam nach dem Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den verunfallten Wagen und zwei männliche Person, die sich vom Fahrzeug entfernten. Durch die Polizei wurden die beiden Männer auf der Landstraße Richtung Nideggen gehend angetroffen. Beide Personen (40 Jahre aus Unterneukirchen und 41 Jahre aus Düren) waren alkoholisiert. Da die Fahrereigenschaft nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurden von beiden Personen Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 09:28

    POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Gürzenich

    Düren (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (05.03.2026) im Zeitraum zwischen 07:35 Uhr und 15:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hubertusstraße und entwendeten Datenträger und Kameras. Die Polizei bittet um Hinweise. Eine unschöne Überraschung erlebte die Geschädigte am gestrigen Nachmittag beim Betreten ihres Wohnhauses. Unbekannte Täter hatten ein Fenster eingeschlagen ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:32

    POL-DN: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

    Linnich (ots) - Am Donnerstagmorgen (05.03.2026) kam es gegen 07:58 Uhr auf der Erkelenzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 32-jährige Frau aus Linnich war mit ihrem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Erkelenzer Straße aus Richtung B57 in Fahrtrichtung Jülicher Straße unterwegs. Nach ihren Angaben kam ihr ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 08:31

    POL-DN: 13-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

    Nörvenich (ots) - Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) kam es im Kreuzungsbereich L495 / L263 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem 13-Jährigen. Dabei wurde das Kind schwer verletzt. Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Vettweiß die L495 aus Fahrtrichtung Rath in Fahrtrichtung B477. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs L495 / 263 / Triftstraße beabsichtigte er, nach links auf die L263 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren