Polizei Düren

POL-DN: Zwei Männer können nach einer Unfallflucht gestellt werden

Vettweiß (ots)

Ein PKW fuhr am Samstagabend gegen 21:30 die L 33 aus Richtung Vettweiß kommend Richtung Nideggen. Am Kreisverkehr vor Froitzheim (B 56N) überquerte der PKW den Kreisverkehr geradeaus über die Grünfläche und kam nach dem Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den verunfallten Wagen und zwei männliche Person, die sich vom Fahrzeug entfernten. Durch die Polizei wurden die beiden Männer auf der Landstraße Richtung Nideggen gehend angetroffen. Beide Personen (40 Jahre aus Unterneukirchen und 41 Jahre aus Düren) waren alkoholisiert. Da die Fahrereigenschaft nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurden von beiden Personen Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell