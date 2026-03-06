PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Gürzenich

Düren (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag (05.03.2026) im Zeitraum zwischen 07:35 Uhr und 15:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hubertusstraße und entwendeten Datenträger und Kameras. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unschöne Überraschung erlebte die Geschädigte am gestrigen Nachmittag beim Betreten ihres Wohnhauses. Unbekannte Täter hatten ein Fenster eingeschlagen und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Nach ersten Erkenntnissen durchwühlten sie die Wohnräume und entwendeten Datenträger und Fotokameras. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit einer Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

