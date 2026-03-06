Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

Nörvenich (ots)

Am Donnerstag (05.03.2026) geriet ein Einfamilienhaus im Finkenweg in das Visier von Einbrechern. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Um 10:26 Uhr wurde die Polizei von einer Zeugin kontaktiert, die über eine Videoüberwachungsanlage zwei unberechtigte Personen im Einfamilienhaus beobachten konnte. Sie selbst befand sich nicht im Haus und erhielt die Aufnahmen auf ihr Handy.

Beim Eintreffen der Polizei um 10:35 Uhr waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Offenbar hatten sie sich gewaltsam Zugang zum Haus verschafft. Auf der Suche nach Diebesgut betraten sie mehrere Räume und durchwühlten Schränke. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Personenbeschreibung liegt bislang vor, dass beide Personen jeweils einen Rucksack getragen haben.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Finkenwegs beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

