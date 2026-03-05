PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Düren (ots)

Am gestrigen Vormittag (04.03.2026) stießen im Kreuzungsbereich der Kölner Landstraße / B56 zwei Pkw zusammen. Ein beteiligter Fahrzeugführer verletzte sich leicht.

Gegen 11:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Kreuzau mit seinem Pkw die B56 in Fahrtrichtung Stockheim. Aufgrund der blendenden Sonne und der Verkehrssituation übersah er nach aktuellem Stand der Ermittlungen die rotlichtzeigende Ampel im Kreuzungsbereich zur Kölner Landstraße. Beim Passieren der Kreuzung kollidierte er mit dem Pkw einer 72-jährigen Frau aus Eschweiler. Diese hatte zunächst an der Ampel der Kölner Landstraße in Fahrtrichtung Merzenich gewartet und war dann beim Wechsel auf "Grün" in den Kreuzungsbereich eingefahren und dort mit dem querenden Unfallverursacher kollidiert. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und kamen noch auf der Kreuzung zum Stillstand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die 72-Jährige und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Der 33-jährige Unfallverursacher verletzte sich beim Zusammenstoß leicht, benötigte aber keine medizinische Versorgung vor Ort.

