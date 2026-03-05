PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Tisch auf der Fahrbahn führt zu Verkehrsunfall - die Polizei bittet um Hinweise nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Düren (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (05.03.2026) kam es auf der Monschauer Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw prallte gegen einen auf der Fahrbahn befindlichen Tisch. Verletzt wurde niemand.

Gegen 03:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Birgel mit seinem Pkw die Monschauer Landstraße aus Birgel kommend in Fahrtrichtung Düren. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befand sich mittig auf der Fahrbahn stehend ein Tisch, den er jedoch aufgrund der Dunkelheit zu spät bemerkte. Er versuche, mit seinem Fahrzeug noch auszuweichen, prallte aber dennoch gegen den Tisch. Am Fahrzeug des 45-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Verletzt wurde er nicht. Die Polizei erschien am Unfallort und nun ermittelt das Verkehrskommissariat.

Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich der Monschauer Landstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

