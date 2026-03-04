PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Unter Drogen Unfall verursacht

Düren (ots)

Im Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Platz / Euskirchener Straße kam es am gestrigen Dienstag (03.03.2026) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Beim Unfallverursacher ergaben sich bei der Sachverhaltsaufnahme Hinweise auf akuten Drogenkonsum.

Gegen 08:45 Uhr befanden sich ein 26 Jahre alter rumänischer Pkw-Fahrer und ein 51 Jahre alter Radfahrer aus Düren im Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Platz. Der Radfahrer fuhr am rechten Fahrbahnrand in Richtung Kölner Landstraße. Als der Pkw-Fahrer auf die Euskirchener Straße abbog, missachtete er den Vorrang des Radfahrers, der im Kreisverkehr bleiben wollte, und es kam zur Kollision.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich bei den Beamten Hinweise auf Drogenkonsum bei dem 26-jährigen Autofahrer. Ein Drogenvortest bestätigte diese Annahme und schlug positiv auf Kokain und Ampethamine an; eine Blutprobe wurde angeordnet. Da der 26-Jährige nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleitung genommen. Sein Fahrzeug wurde auf eigenen Wunsch abgeschleppt.

Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand nur ein geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

