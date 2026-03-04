Polizei Düren

POL-DN: In Gaststätte eingebrochen und Bargeld entwendet

Inden (ots)

Beim nächtlichen Einbruch in eine Gaststätte in der Unterstraße entwendeten bislang unbekannte Täter eine hohe dreistellige Summe Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Montag, 02.03.2026, 18:30 Uhr und Dienstag, 03.03.2026, 10:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Schankraum der Gaststätte. Dort entwendeten sie Bargeld aus einer Kasse und entkamen unerkannt. Bereits im Januar diesen Jahres war die gleiche Gaststätte bereits einmal das Ziel eines Einbruchs geworden. Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell