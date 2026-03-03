Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad - eine Person leicht verletzt

Düren (ots)

Am Montagvormittag (02.03.2026) kam es im Einmündungsbereich Neumann-Neander-Straße / Zum Mühlengraben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 11:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Neumann-Neander-Straße in Fahrtrichtung Bahnstraße. Er beabsichtigte, nach links auf das Gelände einer dortigen Autowaschanlage abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Düren die Neumann-Neander-Straße in Fahrtrichtung Zum Mühlengraben. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen übersah der 54-Jährige den Motorradfahrer beim Abbiegevorgang und touchierte ihn, sodass dieser stürzte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, benötige aber keinen Rettungswagen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1000 Euro.

