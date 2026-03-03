PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad - eine Person leicht verletzt

Düren (ots)

Am Montagvormittag (02.03.2026) kam es im Einmündungsbereich Neumann-Neander-Straße / Zum Mühlengraben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 11:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Neumann-Neander-Straße in Fahrtrichtung Bahnstraße. Er beabsichtigte, nach links auf das Gelände einer dortigen Autowaschanlage abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Düren die Neumann-Neander-Straße in Fahrtrichtung Zum Mühlengraben. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen übersah der 54-Jährige den Motorradfahrer beim Abbiegevorgang und touchierte ihn, sodass dieser stürzte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt, benötige aber keinen Rettungswagen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 10:41

    POL-DN: Brand in Birkesdorf - Zeugen gesucht

    Düren (ots) - Am Montagabend (02.03.2026) brannte in der Buchenstraße Kleidung an einem Altglascontainer. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 20:40 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über brennende Kleidungsstücke in der Buchenstraße informiert. Durch den Brand wurde ein in der Nähe befindlicher Altglascontainer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr führte vor Ort die Löscharbeiten durch. Es ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:37

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Am Montag (02.03.2026) geriet ein Einfamilienhaus im Sonnenweg in das Visier von Einbrechern. Im Zeitraum zwischen 09:15 Uhr und 13:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Haus. Innen wurden auf der Suche nach Diebesgut mehrere Räume durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten Schmuck und konnten unerkannt flüchten. Die ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:35

    POL-DN: Verkehrsunfall in Nörvenich - eine Person leicht verletzt

    Nörvenich (ots) - Am Freitagmorgen (27.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw am Kreisverkehr K52 / Am Kreuzberg. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 06:30 Uhr befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Windeck die K52 in Richtung Oberbolheim. Sie beabsichtigte, in den Kreisverkehr an der K52 / Am Kreuzberg einzufahren. Eine 37-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren