POL-DN: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus - Gebäude aktuell unbewohnbar

Jülich (ots)

Am Dienstag (03.03.2026) kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Pfarrer-Engels-Straße.

Zeugen hatten eine Rauchentwicklung im Bereich des Daches bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die eingesetzten Kräfte konnten den Brand am Mittag löschen.

Verletzt wurde niemand. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner ist sichergestellt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war eine unmittelbare Begehung des Brandortes zunächst nicht möglich. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

