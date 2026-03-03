Polizei Düren

POL-DN: Verkehrskontrolle: Verstöße gegen Kühlvorschriften festgestellt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Max-Oppenheim-Platz in Düren überprüfte der Verkehrsdienst Düren am Montag (02.03.2026) ein Tiefkühlfahrzeug aus Grevenbroich. Dabei wurden Verstöße gegen die vorgeschriebenen Kühlbedingungen festgestellt.

Bei der Kontrolle der transportierten Tiefkühlware - darunter rund 50 Dönerspieße - ergaben Messungen Oberflächentemperaturen zwischen -5,7 und -2,1 Grad Celsius. Für Tiefkühlprodukte ist jedoch eine durchgehende Lagertemperatur von mindestens -18 Grad Celsius vorgeschrieben.

Das zuständige Veterinäramt des Kreises Düren wurde hinzugezogen. Eine dort durchgeführte Kontrollmessung bestätigte die zuvor festgestellten Temperaturen. Zudem wurde festgestellt, dass bei einem Dönerspieß die Umverpackung beschädigt war und bereits Auftauflüssigkeit ausgetreten war.

Die Einhaltung der Kühlkette ist aus Gründen des Verbraucherschutzes zwingend erforderlich. Entsprechend wurden die betroffenen Waren aus dem Verkehr gezogen und entsorgt. Das Fahrzeug wurde durch das Veterinäramt versiegelt. Eine Aufhebung der Versiegelung darf ausschließlich durch das zuständige Veterinäramt am Betriebssitz des Unternehmens erfolgen.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

