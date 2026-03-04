Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Diebstahl - die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Am Dienstag (03.03.2026), im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde in der Weierstraße ein parkender Pkw entwendet.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen 3er BMW aus dem Baujahr 2000 mit dem amtlichen Kennzeichen EU-VW 767. Der Pkw stand zuletzt im Zuge der Weierstraße ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weierstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell