Polizei Düren

POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen und Sachschaden verursacht

Jülich (ots)

Am Dienstag (03.03.2026) kam es auf der Kreisbahnstraße zu einem Alleinunfall eines Pkw-Fahrers.

Gegen 14:40 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Jülich die Kreisbahnstraße von Koslar in Richtung Barmen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei mit seinem Pkw einen Leitpfosten und beschädigte mehrere Zaunelemente. Auf einer dort befindlichen Wiese kam der Pkw zum Stillstand.

Da im Rahmen der Unfallaufnahme ein internistischer Notfall als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtsachschaden wird auf 11.100 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell