Polizei Düren

POL-DN: Erfolgreiche Durchsuchungen der Kriminalpolizei

Kreis Düren (ots)

Die Kriminalpolizei vollstreckte am gestrigen Morgen (03.03.2026) in einer abgestimmten Aktion zeitgleich insgesamt elf Durchsuchungsbeschlüsse im Kreisgebiet. Durch die Maßnahme konnten eine länderübergreifend agierende Bande zerschlagen werden, die im großen Stil entwendete Fahrzeuge ins Ausland schaffte.

Insgesamt vollstreckten die Strafverfolgungsbehörden 18 Durchsuchungsbeschlüsse im Kreisgebiet Düren, in Aschaffenburg und auch in den Niederlanden. Ziel der Durchsuchungen war in erster Linie das Auffinden und Sicherstellen von Beweismitteln zur Sicherung des anhängigen Strafverfahrens. Im Rahmen der Ermittlungen konnten bislang 55 entwendete, hochwertige Fahrzeuge sichergestellt werden. Die Tatorte lagen hierbei sowohl in Deutschland als auch in Belgien und den Niederlanden. Die erlangten Pkw sollten nach entsprechender "Aufarbeitung" durch die Täter per Schiff auf den afrikanischen Kontinent gebracht werden.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen am gestrigen Morgen, bei denen auch Spezialkräfte eingesetzt waren, konnte zudem ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt werden und eine Person festgenommen werden. Außerdem konnten Schusswaffen und zugehörige Munition in amtliche Verwahrung genommen werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 10:30

    POL-DN: Unter Drogen Unfall verursacht

    Düren (ots) - Im Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Platz / Euskirchener Straße kam es am gestrigen Dienstag (03.03.2026) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Beim Unfallverursacher ergaben sich bei der Sachverhaltsaufnahme Hinweise auf akuten Drogenkonsum. Gegen 08:45 Uhr befanden sich ein 26 Jahre alter rumänischer Pkw-Fahrer und ein 51 Jahre alter Radfahrer aus Düren im Kreisverkehr ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:30

    POL-DN: Von der Fahrbahn abgekommen und Sachschaden verursacht

    Jülich (ots) - Am Dienstag (03.03.2026) kam es auf der Kreisbahnstraße zu einem Alleinunfall eines Pkw-Fahrers. Gegen 14:40 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Jülich die Kreisbahnstraße von Koslar in Richtung Barmen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei mit seinem Pkw einen Leitpfosten und beschädigte ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 10:30

    POL-DN: Pkw-Diebstahl - die Polizei bittet um Hinweise

    Düren (ots) - Am Dienstag (03.03.2026), im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurde in der Weierstraße ein parkender Pkw entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen 3er BMW aus dem Baujahr 2000 mit dem amtlichen Kennzeichen EU-VW 767. Der Pkw stand zuletzt im Zuge der Weierstraße ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

    mehr
