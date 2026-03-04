Polizei Düren

POL-DN: Erfolgreiche Durchsuchungen der Kriminalpolizei

Kreis Düren (ots)

Die Kriminalpolizei vollstreckte am gestrigen Morgen (03.03.2026) in einer abgestimmten Aktion zeitgleich insgesamt elf Durchsuchungsbeschlüsse im Kreisgebiet. Durch die Maßnahme konnten eine länderübergreifend agierende Bande zerschlagen werden, die im großen Stil entwendete Fahrzeuge ins Ausland schaffte.

Insgesamt vollstreckten die Strafverfolgungsbehörden 18 Durchsuchungsbeschlüsse im Kreisgebiet Düren, in Aschaffenburg und auch in den Niederlanden. Ziel der Durchsuchungen war in erster Linie das Auffinden und Sicherstellen von Beweismitteln zur Sicherung des anhängigen Strafverfahrens. Im Rahmen der Ermittlungen konnten bislang 55 entwendete, hochwertige Fahrzeuge sichergestellt werden. Die Tatorte lagen hierbei sowohl in Deutschland als auch in Belgien und den Niederlanden. Die erlangten Pkw sollten nach entsprechender "Aufarbeitung" durch die Täter per Schiff auf den afrikanischen Kontinent gebracht werden.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen am gestrigen Morgen, bei denen auch Spezialkräfte eingesetzt waren, konnte zudem ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt werden und eine Person festgenommen werden. Außerdem konnten Schusswaffen und zugehörige Munition in amtliche Verwahrung genommen werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell