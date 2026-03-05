Polizei Düren

POL-DN: Zwei Festnahmen nach Aufbruch eines Lieferwagens

Düren (ots)

Beamten der Polizei Düren gelang in der gestrigen Nacht die Festnahme von zwei Tatverdächtigen auf frischer Tat. Die Täter hatte zuvor einen Lieferwagen aufgebrochen und Gegenstände entwendet.

In der Nacht zum Donnerstag (05.03.2026) beobachteten Einsatzkräfte der Polizei Düren mehrere verdächtige Personen auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet "Im Großen Tal", die gerade im Begriff waren, einen geparkten Transporter gewaltsam zu öffnen. Den Einsatzkräften gelang es zunächst, einen der Tatverdächtigen zu stellen und festzunehmen. Eine weitere Person, die versuchte mit einem Fluchtfahrzeug zu entkommen, konnte in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgesetzt und gestellt werden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, wurden im Verlauf der Nacht durchgeführt. Zwei weitere Personen konnten fußläufig bislang unerkannt flüchten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern zur Stunde an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell