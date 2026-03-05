Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Nörvenich (ots)

Am Mittwochmorgen (04.03.2026) kam es im Kreuzungsbereich B477 / Oswald-Boelcke-Allee zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 06:05 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die B477 aus Fahrtrichtung Niederbohlheim in Fahrtrichtung Nörvenich. Er beabsichtigte, nach links in die Oswald-Boelcke-Allee einzubiegen. Dabei übersah er nach jetzigem Stand der Ermittlungen eine entgegenkommende 51-jährige Frau aus Zülpich. Diese befuhr die B477 zeitgleich mit ihrem Pkw aus Fahrtrichtung Nörvenich und befand sich auf der Geradeausspur. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die 51-Jährige schwer und der 43-Jährige leicht verletzt. Beide wurden jeweils mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 26.000 Euro.

