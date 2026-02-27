Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260227.2 Lohe-Rickelshof: Brandermittler schließen Brandstiftung nicht aus (Folgemeldung zu 260226.1)

Lohe-Rickelshof (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannte ein Einfamilienhaus in Lohe-Rickelshof. Am heutigen Vormittag begutachteten Brandermittler der Kriminalpolizei Heide gemeinsam mit einem Sachverständigen die Brandstelle. Nach dem aktuellen Stand schließen die Ermittler Brandstiftung als Ursache für das Feuer nicht aus.

Aus diesem Grund sucht die Kriminalpolizei Heide Zeugen. Wer hat in der Nacht vom 25.02.2026 auf den 26.02.2026 im Zeitraum um den Brandausbruch gegen 21:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Straße Friedrichswerk oder in der näheren Umgebung gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heide unter 0481 940 entgegen.

Björn Gustke

