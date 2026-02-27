Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260227.1 Groven: Unbekannte dringen in Wohnanhänger ein und verletzen Bewohner schwer

Groven (ots)

In der Nacht zu Freitag drangen in Groven zwei Unbekannte in einen bewohnten Wohnanhänger ein und verletzten einen 27-Jährigen schwer. Die Polizeistation Lunden ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise.

In der Straße Wollersum drangen in der vergangenen Nacht gegen 23:30 Uhr zwei unbekannte Personen in einen bewohnten Wohnanhänger auf einem Grundstück ein. Dort attackierten sie den schlafenden 27-jährigen Bewohner. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat bleiben bislang unklar. Nach ersten Ermittlungen steht kein Diebstahlsdelikt im Zusammenhang mit der Tat. Die Polizeistation Lunden führt die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter 04882 4299890.

Björn Gustke

