PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Linnich (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Gevenich am gestrigen Mittag (04.03.2026) wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Die Unfallverursacherin hatte ihn beim Abbiegevorgang übersehen.

Der 20-jährige Motorradfahrer aus Mönchengladbach war gegen 13:10 Uhr auf der Heerstraße in Richtung L226 unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchstraße wollte er seine Fahrt geradeaus fortsetzen. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Linnich, die die Heerstraße in die entgegengesetzte Richtung befuhr übersah nach eigenen Angaben beim Linksabbiegen in die Kirchstraße den entgegenkommenden Kradfahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge verletzte sich dieser leicht. Zur ambulanten Versorgung wurde er durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen der Beteiligten entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 10:40

    POL-DN: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

    Düren (ots) - Am gestrigen Vormittag (04.03.2026) stießen im Kreuzungsbereich der Kölner Landstraße / B56 zwei Pkw zusammen. Ein beteiligter Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Gegen 11:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Kreuzau mit seinem Pkw die B56 in Fahrtrichtung Stockheim. Aufgrund der blendenden Sonne und der Verkehrssituation übersah er nach aktuellem Stand der Ermittlungen die rotlichtzeigende Ampel ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:40

    POL-DN: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

    Nörvenich (ots) - Am Mittwochmorgen (04.03.2026) kam es im Kreuzungsbereich B477 / Oswald-Boelcke-Allee zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Gegen 06:05 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die B477 aus Fahrtrichtung Niederbohlheim in Fahrtrichtung Nörvenich. Er beabsichtigte, nach links in die Oswald-Boelcke-Allee einzubiegen. Dabei übersah er nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren