Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Linnich (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Gevenich am gestrigen Mittag (04.03.2026) wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Die Unfallverursacherin hatte ihn beim Abbiegevorgang übersehen.

Der 20-jährige Motorradfahrer aus Mönchengladbach war gegen 13:10 Uhr auf der Heerstraße in Richtung L226 unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchstraße wollte er seine Fahrt geradeaus fortsetzen. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Linnich, die die Heerstraße in die entgegengesetzte Richtung befuhr übersah nach eigenen Angaben beim Linksabbiegen in die Kirchstraße den entgegenkommenden Kradfahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge verletzte sich dieser leicht. Zur ambulanten Versorgung wurde er durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen der Beteiligten entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell