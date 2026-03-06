Polizei Düren

POL-DN: 13-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Nörvenich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) kam es im Kreuzungsbereich L495 / L263 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem 13-Jährigen. Dabei wurde das Kind schwer verletzt.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Vettweiß die L495 aus Fahrtrichtung Rath in Fahrtrichtung B477. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs L495 / 263 / Triftstraße beabsichtigte er, nach links auf die L263 abzubiegen. Zeitgleich überquerte ein 13-jähriger Junge aus Nörvenich die Fahrbahn der L263 aus Richtung Rath in Richtung B477.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen übersah der 57-jährige Motorradfahrer beim Abbiegevorgang das Kind und kollidierte mit diesem. Der Junge stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

