Polizei Düren

POL-DN: 13-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Nörvenich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) kam es im Kreuzungsbereich L495 / L263 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem 13-Jährigen. Dabei wurde das Kind schwer verletzt.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Vettweiß die L495 aus Fahrtrichtung Rath in Fahrtrichtung B477. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs L495 / 263 / Triftstraße beabsichtigte er, nach links auf die L263 abzubiegen. Zeitgleich überquerte ein 13-jähriger Junge aus Nörvenich die Fahrbahn der L263 aus Richtung Rath in Richtung B477.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen übersah der 57-jährige Motorradfahrer beim Abbiegevorgang das Kind und kollidierte mit diesem. Der Junge stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 06.03.2026 – 08:30

    POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

    Nörvenich (ots) - Am Donnerstag (05.03.2026) geriet ein Einfamilienhaus im Finkenweg in das Visier von Einbrechern. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Um 10:26 Uhr wurde die Polizei von einer Zeugin kontaktiert, die über eine Videoüberwachungsanlage zwei unberechtigte Personen im Einfamilienhaus beobachten konnte. Sie selbst befand sich nicht im Haus und erhielt ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:40

    POL-DN: Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

    Linnich (ots) - Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Gevenich am gestrigen Mittag (04.03.2026) wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Die Unfallverursacherin hatte ihn beim Abbiegevorgang übersehen. Der 20-jährige Motorradfahrer aus Mönchengladbach war gegen 13:10 Uhr auf der Heerstraße in Richtung L226 unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchstraße wollte er seine Fahrt geradeaus fortsetzen. ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:40

    POL-DN: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

    Düren (ots) - Am gestrigen Vormittag (04.03.2026) stießen im Kreuzungsbereich der Kölner Landstraße / B56 zwei Pkw zusammen. Ein beteiligter Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Gegen 11:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Kreuzau mit seinem Pkw die B56 in Fahrtrichtung Stockheim. Aufgrund der blendenden Sonne und der Verkehrssituation übersah er nach aktuellem Stand der Ermittlungen die rotlichtzeigende Ampel ...

    mehr
