Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Linnich (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.03.2026) kam es gegen 07:58 Uhr auf der Erkelenzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 32-jährige Frau aus Linnich war mit ihrem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Erkelenzer Straße aus Richtung B57 in Fahrtrichtung Jülicher Straße unterwegs. Nach ihren Angaben kam ihr dort ein Mann entgegen, der ein Fahrrad fuhr. Der Mann sei dabei zunehmend auf ihre Seite des Weges geraten, sodass sie nicht mehr habe ausweichen können. Es kam zur Kollision. Die 32-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der unbekannte Mann setzte seinen Weg anschließend fort, ohne anzuhalten oder sich um die Verletzte zu kümmern. Er entfernte sich in Richtung B57.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - etwa 60 Jahre alt
   - etwa 170 bis 180 cm groß
   - schmale Statur
   - schulterlange graue Haare
   - hellbeige Jacke
   - ohne Helm unterwegs

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

