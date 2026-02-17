Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Einbruchstaten in der Allersheimer Straße - Polizei prüft Zusammenhang

Holzminden (ots)

Zwischen Sonntag (15.02.2026) und Montag (16.02.2026) kam es in der Allersheimer Straße in Holzminden zu mehreren Einbruchstaten, die derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen sind.

Zwischen 18:50 Uhr und 19:10 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in das Gebäude der Friedhofsverwaltung einzubrechen. Hierzu setzten sie an einem Fenster an und versuchten, dieses aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht. Es entstand Sachschaden.

Gegen 20:00 Uhr wurde die Terrassentür einer Autovermietung gewaltsam geöffnet. Die Täter durchsuchten die Geschäftsräume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

In einem weiteren Fall kam es im Zeitraum von Sonntag, 07:50 Uhr, bis Montag, 07:50 Uhr, zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt. Hierbei wurde die Eingangstür mit einem Gullideckel eingeworfen. Aus dem Verkaufsraum wurden Tabakwaren sowie Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe entwendet.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe prüft die Polizei einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.

Die Polizei Holzminden bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Allersheimer Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05531/958-0 zu melden.

