Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Innerhalb kurzer Zeit zwei Kassen bei Discounter aufgebrochen

Hameln/ Bad Pyrmont (ots)

Am Samstag (14.02.2026) kam es in zwei Filialen des Discounters "Aldi" in Hameln und Bad Pyrmont zu Diebstählen aus einer Kasse. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich ein unbekannter Mann gegen 19:35 Uhr in den Aldi-Markt in der Straße "Auf der Schanze" in Bad Pyrmont. Dort betrat er einen Kassenbereich und öffnete gewaltsam eine dortige Kassette. Ein Mitarbeiter beobachtete, wie der Unbekannte Bargeld entnahm und fußläufig in Richtung Grießemer Straße flüchtete. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Der unbekannte Täter wird als

- männlich - ca. 30 Jahre alt - bekleidet mit einer grünen Cap, grünen Bomberjacke, grünen Hose, weißen Sneakern - Vollbart - schwarzes Haar

beschrieben.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief negativ.

Wenig später ereignete sich in einem Aldi-Markt im Hastenbecker Weg in Hameln ein ähnlicher Vorfall. Gegen 20:55 Uhr öffnete auch in diesem Fall ein unbekannter Mann gewaltsam eine Kassenkassette und entwendete Bargeld. Er flüchtete fußläufig. Zeugen beschrieben den Mann ebenfalls als ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkler Vollbart und mit einer grünen Jacke bekleidet. Er soll gebrochen Deutsch sowie eine bislang nicht identifizierte Sprache gesprochen haben.

Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Auch in diesem Fall verlief eine Fahndung negativ.

Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Männern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell