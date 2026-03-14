Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unsachgemäße Verbrennung löst Feuerwehreinsatz aus

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Freitags, gegen 21:30 Uhr, wurde im Stadtbereich Schwetzingen eine größere Rauchentwicklung mit Brandgeruch gemeldet. Der Meldungseingang erfolgte bei der Feuerwehr Heidelberg, welche auch gleich die Polizei in Kenntnis setzte. Nach umgehender Prüfung konnte im Bereich des Schwetzinger Rosenweges die Rauchentwicklung lokalisiert werden. Nach erfolgter Sichtung durch die alarmierten Einsatzkräfte wurde letzten Endes eine unsachgemäße Verbrennung von "Tapetenresten" im Kamin, als Ursache der Rauchentwicklung, festgestellt. Die hierfür verantwortliche 56-jährige Anwohnerin wurde umfassend aufgeklärt und angewiesen die Verbrennung sofort einzustellen. Den Anweisungen kam die Dame auch sogleich nach. Da es sich letztlich um keinen Brand im eigentlichen Sinne handelte, konnten die Einsatzmaßnahmen auch schnell wieder beendet werden.

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