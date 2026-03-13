POL-MA: Hockenheim/RNK - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Ein 85-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag vor einem Supermarkt in der Straße Im Weiher von einem Unbekannten angesprochen. Jener behauptete, Spenden zu sammeln. Als der Senior dem Mann gegen 15 Uhr 10 Euro übergab, bedankte sich dieser überschwänglich, umarmte den 85-Jährigen und küsste ihn auf Stirn und Wange. Nach dem Vorfall setzte der Senior seinen Weg fort und kaufte in dem Supermarkt ...

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