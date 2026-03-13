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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/RNK - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - PM Nr. 1

Hockenheim/RNK (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr, im Bereich der Heidelberger Straße in Hockenheim bei einem Verkehrsunfall im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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