Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Leiche einer Frau gefunden - Pressemeldung Nr. 4

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6233867, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6234402 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6234639), wurde am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr eine weibliche Person tot in der Nähe des Karlstern aufgefunden. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 19-jährige Frau. Der 17-jährige Täter wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Es soll in der Vergangenheit Konflikte zwischen Tatverdächtigem und Opfer gegeben haben. Die genauen Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im Zuge der der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass es sich bei der Tat um ein Delikt aus Eifersucht gehandelt haben könnte.

Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

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