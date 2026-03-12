PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 17-jähriger Tatverdächtiger wegen Mordes in Haft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Untersuchungshaftbefehl gegen einen 17-jährigen syrischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am frühen Mittwochmorgen, 11. März 2026, eine zum Tatzeitpunkt 19-jährige Frau getötet zu haben.

Der 17-Jährige habe seit über einem Jahr eine Beziehung mit der 19-Jährigen geführt. Er soll sich am Dienstagabend zunächst mit der Frau getroffen haben und sich später gemeinsam mit ihr zum sogenannten Karlstern im Stadtteil Mannheim-Gartenstadt begeben haben. In der Nähe habe er schließlich am frühen Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr auf die Frau eingeschlagen, die sich zu diesem Zeitpunkt keines Angriffs versah und sich nicht wehren konnte. Dies soll der 17-Jährige ausgenutzt und die 19-Jährige mit den Händen und mutmaßlich einem Ast getötet haben. Die Leiche der jungen Frau wurde am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr von einer Spaziergängerin gefunden, welche die Polizei alarmierte.

Durch umgehend eingeleitete umfangreiche Ermittlungen einer 60-köpfigen Sonderkommission konnte der 17-jährige Tatverdächtige noch am Mittwochabend in Mannheim durch ein Mobiles Einsatzkommando der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim ein Haftbefehl gegen den tatverdächtigen 17-Jährigen wegen Mordes erlassen. Er wurde am Donnerstagnachmittag, 12. März 2026, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Mannheim
Frau Erste Staatsanwältin Dr. Schweppe
Telefon: 0621 292-7106
E-Mail: pressestelle@stamannheim.justiz.bwl.de

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

