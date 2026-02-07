PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Diebstahl von wertvollen Bronzefiguren auf Friedhof in Bad Dürkheim-Leistadt - Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürkheim (ots)

Im Laufe dieser Woche kam es auf dem Friedhof des Stadtteils Leistadt in Bad Dürkheim zu mehreren Diebstählen. Unbekannte Täter entwendeten dabei wertvolle sakrale Kunstgegenstände von den Gräbern.

Hierbei wurden eine etwa 50 cm hohe Madonna im Wert von circa 500 Euro sowie eine größere, etwa 85 cm hohe Bronzefigur der Mutter Gottes mit Jesuskind, deren Wert auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird, entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren