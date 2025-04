Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Verkehrsteilnehmer flüchtet von der Unfallstelle

Schillingen (ots)

Am Ostersamstag, 19.04.2025 um 19:54 Uhr wurde die Polizeiinspektion Hermeskeil telefonisch in Kenntnis gesetzt, dass sich in der Ortslage Schillingen ein Verkehrsunfall ereignet habe. Ein Kraftfahrzeugführer sei mit seinem Fahrzeug mit einen ordnungsgemäß geparkten Pkw kollidiert und habe danach unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Auf Grund aufmerksamer Zeugen konnte das amtliche Kennzeichen des flüchtigen Kraftfahrzeuges abgelesen und umgehend der Polizei Hermeskeil mitgeteilt werden. Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung, welche sich im näheren Umfeld auf Streife befand, konnte der flüchtige Kraftfahrzeugführer mit seinem Fahrzeug noch in der Ortslage Schillingen festgestellt werden. Der 43.-jährige Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinwirkung. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Straftatbestandsverwirklichung der "Straßenverkehrsgefährdung" und des "Unerlaubten Entfernen vom Unfallort" eingeleitet. Gegen den Verkehrsteilnehmer wurde ein Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von über 25.000.-EUR. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht.

Die aufmerksame Zeugin, welche den Verkehrsunfall unmittelbar beobachten konnte, wird gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell