Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 6 Fahrtrichtung Mannheim, PM Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtetet kam es auf der BAB 6 zwischen den Ausfahrten Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zu einem Verkehrsunfall (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6234947 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6235010).

Mittlerweile ist die Vollsperrung aufgehoben und der Verkehr wird über den Strandstreifen und die rechte Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt weiter zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der nachfolgende Verkehr staut sich derzeit bis zur Autobahnausfahrt Sinsheim-Steinsfurt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann zum Unfallhergang folgendes berichtet werden. Ein 73-jähriger Audifahrer war auf dem linken von drei Fahrspuren auf der BAB 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Peugeot auf der mittleren Spur und wollte nach aktuellen Erkenntnissen zum Überholen auf die linke Fahrspur wechseln. Beim Fahrstreifenwechsel kollidierte er hierbei mit dem Audi des 73-Jährigen. Der Peugeot-Fahrer verlor aufgrund des Zusammenstoßes die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß linksseitig mit der Betonschutzwand zusammen und überschlug sich hiernach. Der Audi kam durch den Zusammenstoß nach rechts ab und kollidierte dort wiederum mit dem Ford eines 65-Jährigen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach links in die Betonschutzwand abgewiesen und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Mit dem querstehenden Fahrzeug kollidierte eine 28-jährige Fahrerin in ihrem Opel. Fahrzeuge, welche die Unfallstelle passierten wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der 23-jähirge Fahrer des Peugeot wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 65-jährige Fahrer des Fords und die 28- jährige Fahrerin des Opel verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die genaue Anzahl der durch die herumfliegenden Trümmerteile beschädigten Fahrzeuge, kann derzeit noch nicht benannt werden. Die Räum- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauern weiter an. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell