Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 6 Fahrtrichtung Mannheim, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10:00 Uhr ist es auf der BAB 6 zwischen den Autobahnabfahrten Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen.

Nähere Informationen zum Unfallhergang und der Anzahl der Beteiligten liegen derzeit noch nicht vor. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ortkundige werden gebeten den Bereich der Unfallörtlichkeit weiträumig zu umfahren.

Polizei und Rettungskräfte befinden sich dort aktuell im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell