POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach leichter Kollision mit Fußgängerin weitergefahren, Zeugenaufruf

Am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr touchierte eine noch unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer eine 47-jährige Fußgängerin, welche in der Friedrichstraße die Fahrbahn überqueren wollte. Im Anschluss setzte der oder die Unbekannte die Fahrt ohne zu stoppen fort. Nach derzeitigen Ermittlungen ist unklar, ob der oder die Unbekannte den Zusammenstoß überhaupt bemerkt hatte. Bei dem Unfall wurde die 47-Jährige leicht verletzt. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen der Marke Toyota gehandelt haben. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben sowie den/die Unbekannte/n und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

