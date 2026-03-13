Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Baumaschinen aus Transporter gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 18 Uhr am Donnerstag und kurz vor 7 Uhr am Freitag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft Baumaschinen aus einem geparkten Transporter. Das Fahrzeug der Marke Peugeot war über den genannten Zeitraum in der Voltairestraße abgestellt. Der Wert der gestohlenen Maschinen wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06202/ 288-0 zu melden.

