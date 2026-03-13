PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Schwere räuberische Erpressung am Hauptbahnhof - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Sonntag, den 01.03.2026, hielt sich eine 14-Jährige an einer Sitzbank am Gleis 1 des Hauptbahnhofs Mannheim auf und wartete dort auf ihren Zug in Richtung Ludwigshafen. Gegen 20:15 Uhr trat ein 26-jähriger Mann an sie heran und verwickelte sie in ein Gespräch. Während des Gesprächsverlaufs nahm der Mann zunächst das Handy der 14-Jährigen aus der Hand, überreichte es ihr allerdings nach kurzer Zeit wieder. Hieraufhin forderte er sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte er ihr ein Messer, welches er in seiner Jackentasche mitführte. Die junge Frau händigte dem Mann schließlich 10 Euro aus, woraufhin er den Hauptbahnhof auf direktem Weg zu Fuß verließ. Im Rahmen der Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei konnte die Identität des Mannes geklärt werden.

In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nun nach Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt unweit der Tatörtlichkeit aufgehalten haben und das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, und bittet diese sich unter der Tel.: 0621 / 174-4444 zu melden.

