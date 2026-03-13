Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall aufgrund eines technischen Defekts

Mannheim (ots)

Ein 90-jähriger Autofahrer kollidierte am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr mit seinem Opel gegen eine Laterne in der Casterfeldstraße im Stadtteil Neckarau.

Ersten Unfallermittlungen zufolge soll der Gaszug des Autos geklemmt haben, wodurch der Opel weiter beschleunigte und es dem 90-Jährigen nicht mehr möglich war, zu bremsen. Das Auto kollidierte schließlich mit einer Laterne und kam dort zum Stillstand.

Der 90-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Seine 78-jährige Beifahrerin hingegen musste mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Der Opel war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnte den Unfall zufällig beobachten, weshalb unverzüglich entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden konnten.

