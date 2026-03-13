Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 6 Fahrtrichtung Mannheim, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es auf der BAB 6 zwischen den Ausfahrten Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zu einem Verkehrsunfall (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6234947).

Mittlerweile besteht dort eine Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Mannheim. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell