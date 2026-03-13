PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 6 Fahrtrichtung Mannheim, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet kam es auf der BAB 6 zwischen den Ausfahrten Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zu einem Verkehrsunfall (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6234947).

Mittlerweile besteht dort eine Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Mannheim. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 12.03.2026 – 16:25

    POL-MA: Mannheim: 17-jähriger Tatverdächtiger wegen Mordes in Haft

    Mannheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Untersuchungshaftbefehl gegen einen 17-jährigen syrischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am frühen Mittwochmorgen, 11. März 2026, eine zum ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 15:29

    POL-MA: Heidelberg: Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger

    Heidelberg (ots) - Seit Mittwoch, den 11.03.2026 wird ein 17-jähriges Mädchen aus Heidelberg vermisst. Zuletzt gesehen wurde die 17-Jährige am Mittwoch, den 11.03. gegen 14:30 Uhr. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Es gibt Hinweise, dass sich die Vermisste im Raum Ludwigshafen aufhält. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der ...

    mehr
