POL-Bremerhaven: Neue Versicherungskennzeichen am 1. März 2026

Bremerhaven (ots)

Aufgepasst: Am 1. März 2026 muss das Versicherungskennzeichen von Grün auf Schwarz gewechselt werden. Wer weiter mit dem alten Kennzeichen fährt, hat keinen gültigen Versicherungsschutz mehr und muss bei einem Unfall die Kosten aus eigener Tasche zahlen. Fahren ohne gültige Haftpflichtversicherung ist eine Straftat. Das bedeutet für alle Besitzer von Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen benötigen:

Besorgt euch rechtzeitig das neue, schwarze Kennzeichen von Eurer Versicherung. Entfernt das grüne Kennzeichen, montiert das schwarze und startet (ver)sicher(t) in die neue Saison.

Diese Fahrzeuge brauchen ein Versicherungskennzeichen:

 Kleinkrafträder wie Roller, Mopeds und Mofas  E-Scooter  S-Pedelecs  Segways  Motorisierte Krankenfahrstühle  Leichtkraftfahrzeuge/Mopedautos/Microcars

