Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Neue Versicherungskennzeichen am 1. März 2026

Bremerhaven (ots)

Aufgepasst: Am 1. März 2026 muss das Versicherungskennzeichen von Grün auf Schwarz gewechselt werden. Wer weiter mit dem alten Kennzeichen fährt, hat keinen gültigen Versicherungsschutz mehr und muss bei einem Unfall die Kosten aus eigener Tasche zahlen. Fahren ohne gültige Haftpflichtversicherung ist eine Straftat. Das bedeutet für alle Besitzer von Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen benötigen:

Besorgt euch rechtzeitig das neue, schwarze Kennzeichen von Eurer Versicherung. Entfernt das grüne Kennzeichen, montiert das schwarze und startet (ver)sicher(t) in die neue Saison.

Diese Fahrzeuge brauchen ein Versicherungskennzeichen:

	Kleinkrafträder wie Roller, Mopeds und Mofas
	E-Scooter
	S-Pedelecs
	Segways
	Motorisierte Krankenfahrstühle
	Leichtkraftfahrzeuge/Mopedautos/Microcars

Die Polizei Bremerhaven wünscht eine allzeit gute Fahrt!

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

