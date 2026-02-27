Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aufmerksamer Zeuge meldet mutmaßlichen Trunkenheitsfahrer - Polizei ermittelt

Bremerhaven (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist in Bremerhaven-Lehrheide von seinem Balkon aus Mittwochmorgen, 25. Februar, ein vermeintlich angetrunkener Mann aufgefallen, als dieser mit seinem Auto wegfuhr. Der Zeuge meldete sich gegen 10.30 Uhr am Polizeirevier Leherheide und schilderte dort am Telefon seine Beobachtung. Demnach sei der mutmaßliche Trunkenheitsfahrer mit seinem VW Golf von der Hans-Böckler-Straße in westliche Richtung weggefahren. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte den Wagen auf einem Parkplatz an der Kurt-Schumacher-Straße feststellen. Die vom Zeugen abgegebene Personenbeschreibung passte eindeutig auf den hier noch auf dem Fahrersitz sitzenden Mann. Schon als die Beamten den Fahrer ansprachen, bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch aus dem Wagen heraus. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest lag im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Beamten ordneten eine Blutprobe bei dem 68-Jährigen an und nahmen ihn mit auf das Revier. Anschließend konnte er nach Hause gehen. Einen Führerschein konnten ihm die Polizisten nicht abnehmen, da er keine Fahrerlaubnis hat. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch dieser Fall zeigt: Es ist wichtig, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten umgehend die Polizei zu informieren. Mehr Informationen zur Zivilcourage gibt es auf der Webseite: http://www.aktion-tu-was.de/

