Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falsche Polizisten bestehlen 69-Jährige

Bremerhaven (ots)

Eine 69-jährige Frau ist am Dienstagabend, 24. Februar, gegen 20.45 Uhr, in Bremerhaven-Lehe bestohlen worden.

Zwei Männer, zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatten an das Wohnungsfenster der Frau an der Körnerstraße geklopft. Die Täter trugen eine Polizeiuniform und gaben sich als Polizisten aus. Sie erklärten der Frau, dass in ihrem Wohnhaus gerade ein Einbruch verübt werde und sie daher die Schlüssel der Anwohnerin benötigen würden. Verängstigt übergab die Frau ihre Schlüssel. Daraufhin kamen die Männer in ihre Wohnung und schauten sich um.

Nachdem die Männer weg waren, fiel der Frau auf, dass Goldringe, Bargeld und eine Packung Zigaretten fehlten. Unmittelbar danach verständigte sie die Polizei. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.

Die Polizei Bremerhaven weist in diesem Zusammenhang auf wichtige Verhaltensregeln hin, um sich vor solchen Betrugsversuchen zu schützen:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

