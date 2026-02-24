PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Obdachloser von Kindern angegriffen

Bremerhaven (ots)

Zu einem bewaffneten Angriff kam es offenbar am Montag, 23. Februar, in Bremerhaven-Wulsdorf. Ein Obdachloser erschien gegen 21.30 Uhr am Polizeirevier Geestemünde und schilderte, sich gegen 21 Uhr in der nördlichen Weserstraße nahe einer Tankstelle auf einer Bank niedergelassen zu haben. Seiner Aussage nach überraschte ihn dort eine Gruppe von Kindern. Diese seien mit einer Metallstange bewaffnet auf ihn losgegangen. Daraufhin zeigte er ein Messer und die Kinder gingen auf Abstand. Dabei hätten die Kinder die Tasche des Mannes mitsamt Decke und Schlafsack gestohlen und seien in unbekannte Richtung verschwunden. Es wurde niemand verletzt. Eine Streife fand die Tasche später und stellte den Inhalt sicher. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe der Tat und wegen schweren Raubes. Sie bittet mögliche Zeugen des Vorfalles, ihre Beobachtung unter der Telefonnummer 0471/953-953-4444 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 14:20

    POL-Bremerhaven: Polizei fasst Räuber

    Bremerhaven (ots) - Eine 22-jährige Frau ist am Freitagmorgen, 20. Februar, gegen 10.30 Uhr, in Bremerhaven-Mitte von einem jungen Mann beraubt worden. Nach ersten Ermittlungen wartete die junge Frau am Waldemar-Becké-Platz auf einen Bus, als sie von einem jungen Mann angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Währenddessen griff der Täter in die Jackentasche der 22-Jährigen und zog eine Schachtel Zigaretten ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:39

    POL-Bremerhaven: Illegale Ölentsorgung im Fehrmoor

    Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagmorgen, 19. Februar, aufgrund eines Umweltdeliktes in den Stadtnorden gerufen. Ein Spaziergänger meldete gegen 8.45 Uhr am Ende des Debstedter Weges, nahe der Stadtgrenze zu Langen, einen blauen Kanister mit einer Flüssigkeit in einem Entwässerungsgraben. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass es sich offenbar bei dem Inhalt um Altöl handelte, ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:16

    POL-Bremerhaven: Skoda-Fahrer gerät in Gegenverkehr und fährt gegen Laternenmast

    Bremerhaven (ots) - Kenntnis von einem Verkehrsunfall in der Langener Landstraße erhielt die Polizei am Donnerstag, 19. Februar. Ein Autofahrer kam gegen 10 Uhr zwischen der Straße Twischlehe und dem Flötenkiel mehrfach von der Straße ab, touchierte eine Hecke und fuhr zeitweise im Gegenverkehr, bis das Fahrzeug nach mehreren Hundert Metern an einem Laternenmast ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren