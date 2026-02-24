Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Obdachloser von Kindern angegriffen

Bremerhaven (ots)

Zu einem bewaffneten Angriff kam es offenbar am Montag, 23. Februar, in Bremerhaven-Wulsdorf. Ein Obdachloser erschien gegen 21.30 Uhr am Polizeirevier Geestemünde und schilderte, sich gegen 21 Uhr in der nördlichen Weserstraße nahe einer Tankstelle auf einer Bank niedergelassen zu haben. Seiner Aussage nach überraschte ihn dort eine Gruppe von Kindern. Diese seien mit einer Metallstange bewaffnet auf ihn losgegangen. Daraufhin zeigte er ein Messer und die Kinder gingen auf Abstand. Dabei hätten die Kinder die Tasche des Mannes mitsamt Decke und Schlafsack gestohlen und seien in unbekannte Richtung verschwunden. Es wurde niemand verletzt. Eine Streife fand die Tasche später und stellte den Inhalt sicher. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe der Tat und wegen schweren Raubes. Sie bittet mögliche Zeugen des Vorfalles, ihre Beobachtung unter der Telefonnummer 0471/953-953-4444 mitzuteilen.

