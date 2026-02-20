Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Skoda-Fahrer gerät in Gegenverkehr und fährt gegen Laternenmast

Bremerhaven (ots)

Kenntnis von einem Verkehrsunfall in der Langener Landstraße erhielt die Polizei am Donnerstag, 19. Februar. Ein Autofahrer kam gegen 10 Uhr zwischen der Straße Twischlehe und dem Flötenkiel mehrfach von der Straße ab, touchierte eine Hecke und fuhr zeitweise im Gegenverkehr, bis das Fahrzeug nach mehreren Hundert Metern an einem Laternenmast zum Stehen kam. Als die Polizei eintraf, versuchten Passanten bereits, die klemmende Fahrertür des verunfallten Skodas zu öffnen. Der 64-jährige Fahrer schilderte, dass er sich nicht an den Zusammenstoß erinnern könnte. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven übernahm die Erstversorgung des Mannes und brachte ihn danach in ein Krankenhaus. Zu möglichen Verletzungen kann die Polizei keine Aussage treffen. Durch den Aufprall war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den gesamten Sachschaden auf rund 11.000 Euro und ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

