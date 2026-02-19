PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Fahrerflucht: Autofahrer verletzt Radler bei Kollision und flüchtet

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer am Freitag, 13. Februar, in Bremerhaven-Geestemünde. Ein Auto hatte ihn angefahren. Gegen 16.35 Uhr fuhr ein grauer Pkw mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit aus der Einfahrt einer Autowaschanlage an der Stresemannstraße. Hierbei kollidierte er mit einem 53-jährigen Fahrradfahrer auf dem Radweg. Zudem soll ein weiteres Fahrzeug der Marke Audi involviert gewesen sein. Zunächst verharrte der Unfallverursacher vor Ort. Als die Polizei hinzugezogen werden sollte, entfernten sich der graue Wagen sowie der Audi mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort. Zeugen vor Ort kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens um den verletzten 53-Jährigen. Er wurde nach erster Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pedelec entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

